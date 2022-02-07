А за ним прибавили и остальные.

С начала 2022 года первая криптовалюта несколько раз уходила в красную зону. Вместе с биткоином обвалился остальной рынок криптовалюты. Аналитики все чаще говорили о неминуемости криптозимы, но завершившаяся неделя стала для рынка поворотной.

7 февраля цена биткоина достигла отметки в $43 тыс. впервые с 20 января. За сутки криптовалюта подорожала на 3%, рост за неделю составил 13%. А за ней прибавили и остальные.

Вторая по величине криптовалюта в мире Ethereum за последнюю неделю подорожала на 17% и превысила отметку в $3 тыс. Самый большой рост в топ-10 монет по капитализации продемонстрировала монета Solana (22%), которую многие криптоэксперты называют одним из самых перспективных активов 2022.

Остальные криптовалюты вне топ-10 тоже растут. Например, любимая криптовалюта Илона Маска Dogecoin за прошлую неделю прибавила на 10%, а "ее убийца" Shiba Inu – на все 33%. В целом же крипторынок к концу недели достиг капитализации в 1,9 триллиона долларов.

Ранее аналитики спрогнозировали курс биткоина на 2022 год. Наиболее реалистичным вариантом видится подорожание до $100 тыс. Эта отметка еще задолго до достижения биткоином $20 тыс. или $50 тыс. фигурировала в СМИ как справедливая цена первой криптовалюты.

Писали также о самых подорожавших за неделю криптовалютах. Среди них как монеты с реально рабочим продуктом, так и те, которые не несут в себе никакого смысла.

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