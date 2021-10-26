Представитель "ПриватБанка" на жалобу отреагировал и попытался объяснить ситуацию.

Клиент "ПриватБанка" из Запорожья заявил, что ему без его же ведома "навязали" кредит.

Об этом идет речь в его отзыве на сайте "Минфин".

Жалоба на "ПриватБанк"

"Сегодня захожу на сайт, а там кредит на меня повесили. У меня принципиальное правило никогда не брать кредитов. Служба поддержки утверждает, что это из-за отрицательного баланса по счету", - пишет клиент банка 25 октября.

Он предполагает, что это произошло из-за сбоя, который на днях наблюдался в банке, что подтвердила служба поддержки.

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"... она же уверяла, что % по кредитам не будет, что я могу дальше пользоваться счетом, что у меня с него деньги не списали, а только зарезервировались. Несмотря на то, что я не пользовался данным счетом, уже пошли проценты. Получается та же беда - меня делают виновным в их ошибках", - пожаловался он.

Реакция банка

В ответ представитель финучреждения написал, что на карте может образоваться отрицательный баланс в случае проведения ранее оплаты на определенном сайте и при условии наличия средств на момент авторизации. Тогда, если сайт не сразу подтвердил списание зарезервированной суммы, она была в доступном балансе и могла быть использована клиентом повторно.

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"В такой ситуации овердрафт является вынужденной мерой и необходимым механизмом, позволяющим корректно работать карточному счету и обслуживать его согласно требованиям платежной системы. Информация по овердрафту указана в условиях и правилах предоставления банковских услуг", - говорится в ответе.

В "ПриватБанке" также добавили, что по данному вопросу была создана заявка на возврат средств. Ее рассмотрят согласно регламенту международных платежных систем.

Жалобы на "ПриватБанк"

Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгнуло с ней договор без объяснения причины.

В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривень.

Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы

Автор: Юрий Годован