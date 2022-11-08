По словам клиента, он получал "надуманные" причины отказа в проведении денежной организации.

Клиент "Приватбанка" пожаловался на проблемы. Он не смог купить валюту, ему несколько раз отказывали в проведении операции. По словам клиента, причины отказа его попросту удивили.

На сайте "Минфин" он разместил негативный отзыв о "Привате" и отметил, что уже давно является клиентом банка. По словам мужчины, нынешние требования его не устраивают.

"Третий день к ряду не могут продать валюту под давным давно работающий контракт. И раньше поводы были надуманные, а теперь из разряда не изданных комиксов журнала "Перець" — дайте паспорта учредителей компаний по ту сторону границы и их водительские удостоверения. Приват — это просто нечто!", - написал в своей жалобе мужчина и отметил, что он является "вип-клиентом".

Видео дня

Также он добавил, что передает "привет" одному из специалистов банку. По словам клиента, руководству "Привата" якобы стоит обратить внимание на компетентность сотрудников.

В банке отреагировали на жалобу. Сотрудники "Привата" попросили клиента предоставить дополнительную информацию, чтобы они смогли детальнее разобраться в ситуации.

Жалобы украинцев на банки

Ранее УНИАН уже сообщал, что клиент "Привата" остался без денег из-за банкомата, а ответ банка был довольно странным. По словам возмущенного автора жалобы, он сталкивался с таким уже не один раз.

Также сообщалось, что клиенту "Привата" внезапно заблокировали карту. Как оказалось, банк объяснил это войной.

Вас также могут заинтересовать новости: