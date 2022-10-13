По словам клиента, он уже в четвертый раз сталкивается с такой проблемой.

Клиент "ПриватБанка" пожаловался на проблему. По словам мужчины, он остался без своих денег из-за банкомата, который списал средства с карты, но не выдал их на руки.

Об этом клиент банка написал на сайте "Минфина".

По его словам, с такой проблемой он сталкивается уже не в первый раз. За семь месяцев клиент якобы уже четыре раза теряет свои деньги из-за ошибки банкомата.

Видео дня

"12.10.2022 в очередной раз это банк оставил меня без денег. Снимал в банкомате 4000 грн, опять в их банке какая-то проблема и банк деньги списал с карты и не выдал, эта история с этим горе-банком у меня 4 раз на 7 месяцев, в очередной раз я без денег и должен ждать когда они там разберутся. Почему я как клиент всегда в минусе?", - написал клиент.

В "Привате" отреагировали на жалобу. Банк прокомментировал ситуацию и отметил, что они попытаются решить проблему. Однако представители "Привата" не стали объяснять, почему такие ошибки происходят, как отмечал клиент, уже не впервые.

"Извиняемся от имени банка за возможные неудобства. Для принятия решения по заявке нам необходимо получить отчет об остатке средств на устройстве, инкассировать его. Мы стараемся успеть дать ответ в обещанный вам срок", - указали в банке.

Проблемы украинцев с банками

Ранее УНИАН уже сообщал, что аферисты придумали новую схему развода через ПриватБанк. В Запорожье у женщины сняли средства из копилки и карты в размере 19580 гривень.

Не так давно "ПриватБанк" обвинили в дискриминации жителей оккупированных территорий. Клиентка пожаловалась на ограничения по переводам с кредитной карты.

На фоне активизировавшихся мошенников "ПриватБанк" предупредил о новой схеме аферистов в Украине. Злоумышленники работают в Telegram-каналах с заменой номера, которые с виду напоминают каналы банков и международных организаций.

Вас также могут заинтересовать новости: