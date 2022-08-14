На сервис пожаловался клиент, проживающий на временно оккупированной Россией территории.

Клиент "ПриватБанка", проживающий на временно оккупированной территории, пожаловался на внезапное блокирование своей карты.

Об этом он написал в отзыве на сайте "Минфин".

"Нахожусь на оккупированной территории. Сегодня при попытке произвести оплату по терминалу получил отказ. Вернулся домой, зашёл в Приват24 и выяснил, что "в связи с обстановкой бла-бла-бла кредитные средства недоступны … Когда будут доступны мы вас уведомим". Оплатить коммуналку так же не получилось", - пишет клиент.

Он уточнил, что за время пользования кредитными средствами не имед посрочек и держит депозиты в банке, превышающие в разы кредитный лимит, а также получает там зарплату.

"Поспрашивал у знакомых - кому-то тоже заблокировали, кому-то - нет", - добавляет он.

В связи с этим клиент обратился к банку с двумя вопросами:

откуда такая избирательность кому блокировать, а кому нет (по каким критериям);

если банк переживает, что не будут выполнены кредитные обязательства, то почему нельзя к примеру заблокировать часть средств с того же вклада.

"В такое довольно тяжёлое время вы буквально кидаете своих клиентов. И да, лично мне не столько жалко, что вы заблокировали карту, сколько возмущает само отношение к вашим клиентам!", - говорится в отзыве.

Реакция банка

В ответ сотрудник финучреждения пояснил, что "из-за нестабильности ситуации и повышенного риска невозврата средств и невыполнения кредитных обязательств, остановлена возможность пользования кредитными средствами для всех клиентов".

"Учитывая текущую ситуацию, которая является форс-мажорной, согласно ст. 1056 Гражданского кодекса Украины банк имеет право принимать подобное решение. Оно продиктовано исключительно текущей ситуацией. Как только ситуация стабилизируется, ограничение будет снято. Мы проинформируем вас об этом дополнительным сообщением", - написал представитель "Привата".

Ранее сообщалось, что "ПриватБанк" ограничил переводы с кредитной карты на другие карты для жителей оккупированных Россией территорий. На это неодократно жаловались жители этих территорий, имеющие карты "Привата".