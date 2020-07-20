НБУ должен продолжать снижать учетную ставку – Шевченко

По словам главы Нацбанка, регулятор может сделать многое для снижения давления на банки в период коронакризиса.

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает необходимым продолжение политики снижения учетной ставки.

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Об этом он заявил в ходе представления на должность.

"Мы, как Национальный банк, должны вместе создать необходимые условия для развития кредитования реального сектора экономики. Сегодня одним из основных драйверов роста кредитного портфеля является потребительское кредитование, которое для банков достаточно легкий инструмент, но не создает положительного эффекта для экономики и населения", - сказал Шевченко.

Поэтому, по его словам, НБУ должен помочь сбалансировать портфели банков, усилив работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и ограничив использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность, вместо кредитования предприятий.

"В то же время, НБУ должен продолжать политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного потребителя, для конечного бенефициара - заемщиков банков", - подчеркнул Шевченко.

Кроме того, по мнению главы НБУ, регулятор может сделать многое для того, чтобы в период коронакризиса снизить давление на банки. По словам Шевченко, необходимо пересмотреть вопрос эффективности кредитных каникул, ведь в условиях роста неплатежей по кредитам у банков "связаны руки" в части более активной выдачи доступных кредитов.

Глава Нацбанка считает, что эти шаги позволят предприятиям реального сектора экономики получить кредитную поддержку.

"Коллеги, я уверен, что нам по силам эти задачи. Для меня, когда речь идет об эффективности команды, определяющими являются такие общеизвестные и проверенные историей принципы - профессионализм, знания и умения. Как банкир с 25-летним опытом, я вам скажу - в мире финансов нет ничего важнее и дороже репутации. Это и есть мой указатель на следующие семь лет", - подытожил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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