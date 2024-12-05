Власть интересуют доходы населения, а люди их не хотят показывать, подчеркнул эксперт.

Благодаря программе Национальный кешбек украинская власть может законным способом получить доступ к информации о доходах физических лиц.

Одним из условий открытия карты Нацкешбека и подключения этой программы к своим картам является раскрытие банковской тайны по всем счетам от клиента. Это прописано в договоре, в частности, "ПриватБанка", "Ощадбанка" и ряда других финансовых учреждений, рассказал в комментарии УНИАН юрист Адвокатского объединения "Константина Глобы" Сергей Ланкин.

По его словам, после раскрытия банковской тайны украинцам, которые имеют незадекларированные доходы, могут грозить проблемы.

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"Само условие договора о раскрытии банковской тайны соответствует действующему законодательству Украины - когда клиент подписывает договор о получении карты для Нацкешбека, он добровольно соглашается выполнить это условие", - отметил эксперт.

Собеседник сказал, что ранее банковская тайна в нашей стране раскрывалась только по решению суда, а сейчас финучреждения могут ее раскрывать по запросу правоохранительных органов.

Юрист подчеркнул, что государство интересуют доходы населения, а люди их не хотят показывать. "И возможная цель, с которой власти решили узнать банковскую тайну, - это финансовый мониторинг счетов физических лиц, поскольку, например, в банковских учреждениях и в налоговой сейчас гораздо проще получить доступ к счетам юридических лиц и мониторить операции, которые по ним осуществлялись", - поделился он.

Ланкин заявил, что сейчас правоохранительным органам и налоговикам сложно получить доступ именно к счетам физических лиц. По мнению эксперта, раскрытие банковской тайны могли ввести для того, чтобы, в частности, противодействовать таким проблемам, как незарегистрированный бизнес, отмывание средств, добытых преступным путем, "прокрутке" крупных сумм через карты физлиц:

"В целом после раскрытия банковской тайны власть сможет увидеть незадекларированные доходы граждан. Эту информацию налоговая может использовать, к примеру, чтобы досчитать таким людям налог на прибыль".

Юрист предполагает, что теперь банки смогут обмениваться информацией, в частности, с налоговой, поскольку эта служба сейчас пытается бороться с рядом "схем", которые на самом деле соответствуют действующему законодательству. "В том числе речь идет об одной из "схем" в ресторанном бизнесе - работодатели сотрудников делают ФОПами", - объяснил эксперт.

Ланкин считает, что раскрытие банковской тайны может быть использовано для мониторинга образа жизни госслужащих. "Например, правоохранители смогут сравнить их расходы с фактическими доходами. Это достаточно упрощает жизнь Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и Национальному антикоррупционному бюро Украины", - подчеркнул собеседник.

В центре внимания Нацкешбек - новости, которые уже сообщались

В приложении "Дія" 2 сентября началось бета-тестирование программы "Национальный кешбек". Согласно этой программе, украинцы могут получить кешбек в размере 10% при покупке отечественных товаров. Официально программа начала работать 11 октября.

В конце месяца первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что первые выплаты получили 646 378 наших земляков. Чиновница заявила, что люди в целом получили 37,2 миллиона гривен кешбека.

4 декабря соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что при оформлении карты Нацкешбека в "ПриватБанке" клиенты автоматически дают разрешение на раскрытие банковской тайны. Позже нардеп Ярослав Железняк сказал, что такая процедура для участия в программе выплаты кешбека предусмотрена порядком, который утвердил Кабмин, и касается не только клиентов "Привата".

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