В общей сложности 646 378 граждан забрали 37,2 миллиона гривен.

Государство осуществило первые выплаты по программе "Национальный кэшбек" - украинцы получили кэшбек за приобретение украинских товаров в сентябре.

Всего 646 378 граждан получили 37,2 млн грн, сообщила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

"Почти 650 тысяч украинцев получили финансовую поддержку от государства, из них примерно 10% - это люди старшего возраста, в возрасте 60+. Эту выплату от государства граждане могут направить, в частности, на оплату коммунальных услуг. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Поэтому оказываем гражданам поддержку, поощряя их выбирать украинские товары", - рассказала Свириденко.

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Отмечается, что получить кэшбек могут граждане, которые в сентябре приобрели украинские товары на сумму, которая обеспечила кэшбек более 2 грн. Больше всего покупок с кэшбеком в сентябре украинцы сделали в крупных торговых сетях-участниках программы - "АТБ", "Сильпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" и "ТРАШ!".

Всего 97 человек получили кэшбек на сумму от 1000 до 3000 гривен:

77 граждан - более 1000 грн;

15 - более 2000 грн;

5 - максимальный кэшбек в размере 3000 грн.

По состоянию на 28 октября к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в "Дії" карты для выплат. На сегодня общая сумма начисленного кэшбека за октябрь - 104,6 млн гривен, что почти в 3 раза превышает начисления за сентябрь.

Сообщается, что "Национальный кэшбек" от государства доступен уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

Средства кэшбека не будут облагаться налогом. Потратить его можно на услуги - коммунальные, медицинские, транспортные и другие, или задонатить на ВСУ. Снять средства с карты для выплат кэшбека нельзя.

В министерстве напомнили, что кэшбек в размере 10% начисляется за приобретение товаров украинских производителей, включенных в программу, купленных в учреждениях торговли, которые являются участниками программы. Максимальная сумма выплат - 3 тыс. грн в месяц.

Национальный кэшбек - главные новости

2 сентября в приложении "Дія" начался бета-тест программы "Национального кэшбека", по которой при покупке товаров отечественного производителя украинцы смогут получить 10% компенсации. Официально программа "Национальный кэшбек" стартовала 11 октября.

15 октября в "Дії" появилась функция проверки товара на участие в программе "Национальный кэшбек" с помощью сканирования штрихкодов.

Как говорится в статье УНИАН, государство предусмотрело четкий список услуг, на которые можно потратить средства кэшбека: медицинские услуги, спорт, кино, рестораны, оплата коммунальных услуг, транспорта, мобильной связи, а также на поддержку ВСУ или покупку военных облигаций. Кэшбек, начисленный за текущий год, можно использовать до 31 января 2025 года.

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