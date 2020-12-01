За принятие закона проголосовало 319 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада в ходе заседания приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций" (№ 4439-д) проголосовало 319 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Что этому предшествовало

1 января 2021 года должен начаться второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. В частности, РРО или ПРОО будут обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп "рисковых" сфер.

Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями и предоставление услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами.

В частности, 1 апреля 2021 года начнется третий этап: применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для ФЛП II-IV групп независимо от видов деятельности.

4 ноября 2020 года Верховная Рада не приняла за основу законопроект, который предусматривает отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФЛП.

Доработанный законопроект Гетманцева №4313-д Верховная Рада также не поддержала.

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Автор: Екатерина Жирий