Новый заем станет вкладом в усилия международного сообщества, направленные помочь Украине одержать победу в войне с РФ.

Канада выделит дополнительный заем для Украины в размере 250 миллионов канадских долларов.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

"Канада и наши партнеры из G7 объединены в нашей решимости защищать международный порядок, основанный на правилах, и поддерживать мужественный народ Украины. Мы продолжим работать над привлечением Путина и его сторонников к ответственности за их незаконную войну, и обеспечивать Украину ресурсами, необходимыми для победы. Новый заем является важным вкладом в эти критические усилия", - подчеркнула министр финансов Канады Христя Фриланд.

Она объявила о выделении дополнительного кредита в размере 250 миллионов канадских долларов для Украины через специальный административный счет Международного валютного фонда.

При этом сказано, что в целом в этом году с учетом предыдущей финансовой поддержки Канада обязалась выделить 1.87 миллиардов долларов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Канада ввела санкции против главы Центробанка РФ и дочерей Путина.

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