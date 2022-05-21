Канада выделит дополнительный заем для Украины в размере 250 миллионов канадских долларов.
Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады.
"Канада и наши партнеры из G7 объединены в нашей решимости защищать международный порядок, основанный на правилах, и поддерживать мужественный народ Украины. Мы продолжим работать над привлечением Путина и его сторонников к ответственности за их незаконную войну, и обеспечивать Украину ресурсами, необходимыми для победы. Новый заем является важным вкладом в эти критические усилия", - подчеркнула министр финансов Канады Христя Фриланд.
Она объявила о выделении дополнительного кредита в размере 250 миллионов канадских долларов для Украины через специальный административный счет Международного валютного фонда.
При этом сказано, что в целом в этом году с учетом предыдущей финансовой поддержки Канада обязалась выделить 1.87 миллиардов долларов.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Канада ввела санкции против главы Центробанка РФ и дочерей Путина.
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