Из этой суммы 500 млн - это льготное финансирование, а 1 млрд - помощь через спецфонд МВФ.

Правительство Канады выделит на поддержку Украины 1,5 млрд канадских долларов.

Об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня Кабмин утвердит проект соглашения по привлечению льготного финансирования от правительства Канады в размере 500 млн канадских долларов.

"Средства пойдут в бюджет для финансирования первоочередных нужд армии и наших людей", - сказал он.

Также он напомнил, что Международный валютный фонд одобрил создание специального счета для направления прямой финансовой помощи стран-доноров на помощь Украине. По словам премьера, правительство Канады первым направит 1 млрд канадских долларов через этот счет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в правительстве назвали источники наполнения бюджета Украины в условиях войны. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство создало необходимые условия, чтобы бизнес начинал работать.

Вас также могут заинтересовать новости: