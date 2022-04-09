Правительство Канады выделит на поддержку Украины 1,5 млрд канадских долларов.
Об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сегодня Кабмин утвердит проект соглашения по привлечению льготного финансирования от правительства Канады в размере 500 млн канадских долларов.
"Средства пойдут в бюджет для финансирования первоочередных нужд армии и наших людей", - сказал он.
Также он напомнил, что Международный валютный фонд одобрил создание специального счета для направления прямой финансовой помощи стран-доноров на помощь Украине. По словам премьера, правительство Канады первым направит 1 млрд канадских долларов через этот счет.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в правительстве назвали источники наполнения бюджета Украины в условиях войны. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство создало необходимые условия, чтобы бизнес начинал работать.
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