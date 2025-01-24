Рассказываем, какая пенсия в Украине считается максимальной и кому ее будут начислять в этом году.

В Украине максимальную пенсию могут получать лишь некоторые категории пенсионеров. Кому ее будут начислять и о какой сумме идет речь в 2025 году - в материале ниже.

Какая максимальная пенсия в Украине в 2025 году и кто ее будет получать

В Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" указано, что размер максимальной пенсии зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и не может быть больше, чем 10 таких минимумов. На сегодня этот прожиточный минимум равен 2 361 гривне, соответственно, максимальная пенсия не может быть выше, чем 23 610 гривень.

Отметим, что она осталась на том же уровне, что и в 2024-м, но тогда она ее подняли на 2680 гривень, так как возрос прожиточный минимум. В этом году он останется прежним - его повышение не заложено в бюджет до 2028 года.

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Кому сейчас полагается максимальная пенсия:

госслужащим;

сотрудникам местного самоуправления;

ученым;

народным избранникам.

Ранее УНИАН писал, что пенсии в Украине порой достигают 50 тысяч гривень и больше. Такую пенсию начисляют прокурорам, судьям, военным, чернобыльцам и другим пенсионерам, имеющим право на "специальную" пенсию.

Напомним также, что этом году изменилось требование к трудовому стажу, необходимому для выхода на пенсию:

в 60 лет - нужно 32 года стажа;

в 63 года - от 22 до 31 года;

в 65 лет - от 15 до 21 года.

Если же такого стажа нет, то пенсионер будет получать социальную пенсию. Ранее мы рассказывали, какой будет пенсия, если стаж 15 лет или меньше.

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