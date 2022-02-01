Первый транш составит 600 млн евро.

Европейская комиссия во вторник, 1 февраля, сообщила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

"Еврокомиссия выделила 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Я призываю Европарламент и Совет ЕС принять в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли перевести первый транш помощи на 600 млн евро как можно раньше. ЕС поддерживает Украину", - отметила она.

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Напомним, 23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмигаль во время визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

Первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро ЕС предоставил 9 декабря 2020 года.

С учетом этого транша, непогашенная сумма заимствований Украины, согласно нескольким макрофинансовым программам, достигла 4,4 млрд евро.

25 октября 2021 года Еврокомиссия выделила Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина планирует получить кредитов как минимум на 3 млрд долларов для стабилизации финансовой системы.

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