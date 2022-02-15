Правительство США предложило Украине кредитные гарантии, чтобы помочь укрепить ее экономику на фоне возможной угрозы со стороны России.

Правительство США предложило Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов, чтобы помочь укрепить ее экономику на фоне возможной угрозы со стороны Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, размещенном на сайте Государственного департамента.

"Ссуда поможет поддержать украинскую программу экономических реформ и постоянное сотрудничество с Международным валютным фондом, а также будет способствовать экономической стабильности, росту и процветанию украинского народа", - отметил Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за финансовую поддержку в 1 млрд долларов. "Стратегическое партнерство в действии! Благодарны США за предоставление существенной финансовой поддержки в размере 1 млрд долларов и доступные для проектов в Украине 3 млрд долларов", - написал президент в Twitter.

Зеленский также поблагодарил президента США Джозефа Байдена "за быстрое решение и конкретные результаты" после их разговора.

Напомним, в 2016 году украинское правительство подписало соглашение с США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 млрд долл. в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран.

Тогда это уже было третье соглашение на такую сумму, подписанное между двумя странами с мая 2014 года. Два предыдущих соглашения, заключенные со США в 2014 и 2015 годах, позволили Украине привлечь два миллиарда долларов на внешних рынках по рекордно низким ставкам.

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