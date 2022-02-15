Правительство США предложило Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов, чтобы помочь укрепить ее экономику на фоне возможной угрозы со стороны Российской Федерации.
Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, размещенном на сайте Государственного департамента.
"Ссуда поможет поддержать украинскую программу экономических реформ и постоянное сотрудничество с Международным валютным фондом, а также будет способствовать экономической стабильности, росту и процветанию украинского народа", - отметил Блинкен.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за финансовую поддержку в 1 млрд долларов. "Стратегическое партнерство в действии! Благодарны США за предоставление существенной финансовой поддержки в размере 1 млрд долларов и доступные для проектов в Украине 3 млрд долларов", - написал президент в Twitter.
Зеленский также поблагодарил президента США Джозефа Байдена "за быстрое решение и конкретные результаты" после их разговора.
Напомним, в 2016 году украинское правительство подписало соглашение с США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 млрд долл. в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран.
Тогда это уже было третье соглашение на такую сумму, подписанное между двумя странами с мая 2014 года. Два предыдущих соглашения, заключенные со США в 2014 и 2015 годах, позволили Украине привлечь два миллиарда долларов на внешних рынках по рекордно низким ставкам.