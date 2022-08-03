Недавно НБУ повысил официальный курс доллара до отметки в 36,57 грн.

Курс доллара в Украине в ближайшее время может приблизиться к официальному и стабилизироваться на отметке в 37-38 гривен.

Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные сайтом "Обозреватель".

Как считает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, паника из-за нынешнего курса спадет в ближайшие недели.

"Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Думаю, вероятным можно считать курс около 37-38 грн/$", - прогнозирует эксперт.

С ним согласен член Совета Нацбанка Василий Горбаль. По его мнению, повлияет на это частичный запуск экспорта зерна украинскими портами. Также он напомнил о договоренности Украины с МВФ о финансировании восстановления экономики.

Как известно, сейчас доллар стоит порядка 40 гривен. В условиях войны он будет зависеть от ситуации на фронте и финансовой поддержке украинской экономики.

"Говорить, что сейчас нерыночный курс, сложно. Это тот курс, по которому банки, обменники готовы покупать и продавать доллары", - говорит аналитик, прогнозируя, что после изменения настроений украинцев и падения спроса на валюту, курс, вероятно, будет постепенно снижаться.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

31 июля курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева достиг 41,50 грн / долл., евро - 42,00 грн.