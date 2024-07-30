Отмечается, что таких монет во всем мире лишь пять.

Монета, которую называют "самой редкой" в Австралии, продана за невероятные 106 000 долларов. Королевский монетный двор Австралии выпустил лишь пять таких однокилограммовых монет в 2016 году в честь Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Yahoo Finance пишет, что каждая монета на 99,99% состояла из золота.

"Это редчайшая австралийская монета - их отчеканено всего пять, и эта - номер один. Это практически самый низкий тираж, который можно получить. Если кто-то хочет стать обладателем лучшей коллекции австралийских монет, он должен обладать этой", - заявил Джим Нобл, управляющий директор Noble Numismatics.

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На лицевой стороне монеты изображен портрет королевы Елизаветы II, а на оборотной стороне - замысловатая художественная композиция, на которой представлены "32 дисциплины из 28 видов спорта, в которых австралийцы соревновались на Играх 2016 года".

"Это потрясающее произведение искусства, отчеканенное в драгоценных металлах, - лучший памятник спортивным достижениям Австралии", - говорится в сообщении Королевского монетного двора.

Аукцион открылся со стартовой ставкой в 60 000 долларов и быстро достиг окончательной цены в 106 000 долларов. Хотя эксперты компании Noble Numismatics прогнозировали, что монету могли продать за 118 000 долларов, поскольку это текущая цена за килограмм чистого золота.

Какие украинские монеты в цене

Нумизматы готовы выложить кругленькую сумму за старые 5 копеек, 2 копейки и 1 копейку.

Так, за 5-копеечную монету разновидности 1.1ААк 1992 года можно выручить 4000-6000 гривень. Кроме того, хорошие деньги могут заплатить и за 2 копейки 2003 года.

Также стоит обратить внимание на 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. Ее оценивают в сумму от 4 000 до 14 000 гривень.

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