Подлинность этой находки уже подтверждена экспертами.

Мужчина из штата Кентукки обнаружил на своем поле с кукурузой 700 редких золотых долларов, которые были в обиходе во времена Гражданской войны.

По словам официального дилера монет GovMint, находка, которую назвали "Великий Кентуккийский клад", может оцениваться в "шестизначную сумму", передает Independent. В GovMint отметили, что монеты были выпущены в период 1840-1863 годов и включают в себя золотых индейцев номиналом 1 доллар, золотых свобод номиналом по 10 и 20 долларов.

Находка также включает в себя "двойные орлы Gold Liberty 1863 года,суперредкую дату, которой мало во всех классах", - отметил представитель GovMint.

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Как отметило издание, компания Numismatic Guaranty (NGC) подтвердила подлинность найденных долларов и провела их оценку.

Как заявил представитель NGC и торговец редкими монетами Джефф Гарретт, важность этой находки невозможно переоценить. Ошеломляющая сумма в 700 золотых долларов является потрясающим примером чеканки монет эпохи Гражданской войны.

Редчайшие находки

В мире время от времени находят удивительные вещи. Так, например осенью прошлого года в центральной Норвегии обнаружили клад с серебряными изделиями эпохи викингов. Сокровище состояло из 46 серебряных предметов. Два из них представляли собой цельные перстни. Также были найдены сломанные монеты, браслеты и другие украшения.

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