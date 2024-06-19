Проверьте свои копилки: как выглядят монеты, за которые платят тысячи гривень (фото)

Некоторые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров. Так, нумизматы готовы выложить кругленькую сумму за старые 5 копеек, 2 копейки и 1 копейку.
Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что за 5-копеечную монету разновидности 1.1ААк 1992 года можно выручить 4000-6000 гривень.
В чем ее особенность:
- средний зуб тризуба с утолщением в верхней части;
- единице в дате с хвостиком;
- грозди №2 в форме прямоугольного треугольника.
- гурт с крупной насечкой, который монета получила из-за ошибки на монетном дворе.
Кроме того, хорошие деньги могут заплатить и за 2 копейки 2003 года. Речь идет о небольшом тираже монет, которые чеканили для годового набора, который так и не вышел. За такие 2 копейки можно выручить от 1 800 до 5 000 гривень.
Также стоит обратить внимание на 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. Ее оценивают в сумму от 4 000 до 14 000 гривень.
В чем ее особенность:
- округлая верхушка правого верхнего листа;
- большие ягоды.
Какие монеты стоят дорого в Украине - последние новости
10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк оценивается коллекционерами в сумму от 10 до 18 тысяч гривень.
Кроме того, 5 копеек 1992 года принесли своем хозяину более 8 тысяч гривень.
Также 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно продать от 4 000 до 11 000 гривень.