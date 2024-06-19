Проверьте свои копилки: как выглядят монеты, за которые платят тысячи гривень (фото)

Отмечается, что за отдельные разновидности монет самого мелкого номинала можно выручить кругленькую сумму.

Некоторые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров. Так, нумизматы готовы выложить кругленькую сумму за старые 5 копеек, 2 копейки и 1 копейку.

Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что за 5-копеечную монету разновидности 1.1ААк 1992 года можно выручить 4000-6000 гривень.

В чем ее особенность:

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средний зуб тризуба с утолщением в верхней части;

единице в дате с хвостиком;

грозди №2 в форме прямоугольного треугольника.

гурт с крупной насечкой, который монета получила из-за ошибки на монетном дворе.

Кроме того, хорошие деньги могут заплатить и за 2 копейки 2003 года. Речь идет о небольшом тираже монет, которые чеканили для годового набора, который так и не вышел. За такие 2 копейки можно выручить от 1 800 до 5 000 гривень.

Также стоит обратить внимание на 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. Ее оценивают в сумму от 4 000 до 14 000 гривень.

В чем ее особенность:

округлая верхушка правого верхнего листа;

большие ягоды.

Какие монеты стоят дорого в Украине - последние новости

10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк оценивается коллекционерами в сумму от 10 до 18 тысяч гривень.

Кроме того, 5 копеек 1992 года принесли своем хозяину более 8 тысяч гривень.

Также 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно продать от 4 000 до 11 000 гривень.

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