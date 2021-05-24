В 2020 году в Украине наконец-то легализировали игорный, и в частности букмекерский, бизнес. Огромный рынок выходит из тени и готов играть по правилам. И если для компаний они плюс-минус понятны, то большинство игроков или тех, кто хотел бы попробовать себя в беттинге, озадачены. Как выбрать платформу, которой можно не бояться доверить свои деньги и позволить ей стать частью чего-то повседневного? Материал журналиста Владислава Дунаенко.

Культура беттинга только-только начинает зарождаться в Украине. Можно сказать, что она строится с нуля, ведь больше 11 лет населению упорно повторяли, что игры это зло. Наконец западный тренд легализации дошел и до нас, но перенять его полностью сразу - задача не из легких. Украинские компании только начали получать лицензии, а кто-то и вовсе пока не спешит выходить из тени, продолжая работать по лазейкам в предыдущем законодательстве. Тем не менее, правила меняются для всех - теперь не только букмекерским конторам придется платить огромные деньги за лицензии, но и игрокам быть готовым к полной верификации личности.

Как опытные игроки, которые уже ранее делали ставки, так и новички, которые впервые услышали о беттинге, только после возрождения индустрии, стоят перед выбором - кому теперь довериться, как выбрать партнера для своего хобби? Мы детально изучили опыт беттинг индустрии в европейских странах и регионах, которые к легализации пришли намного раньше нас, и выбрали несколько главных критериев, по которым можно оценить доброчестность и надежность букмекерской компании.

1. Наличие лицензии

Основополагающим критерием при выборе букмекерской конторы, конечно же, является наличие лицензии. И это не должно удивлять. Пора привыкать жить по правилам, если хотите пользоваться правами, нужно также исполнять обязанности. Каждый из нас хочет чувствовать себя защищенным и чтобы с ним обращались по букве закона - в таком случае, будь добр тоже его соблюдать. Как пример, если в США вы захотите самостоятельно починить сломавшийся дома кран и кто-то это заметит, на вас вызовут копов и оформят штраф. Все просто - у вас нет лицензии сантехника. Смекаете посыл?

Одно из требований легализации - ответственная игра. Компания обязана обеспечить для игрока все условия для того, чтобы развлечение и досуг не перерос в проблему или неконтролируемую ситуацию. Самоограничение с помощью службы поддержки, временная заморозка счета, тест для проверки себя на зависимость - инструменты, которыми беттинговая компания обязуется уберечь игрока от лудомании. Главное - в этом должен быть заинтересован и сам игрок.

В Украине на данный момент всего одна компания получила букмекерскую лицензию - Parimatch. Она уже даже внесла первые платежи в казну за первый год деятельности, но только готовится к полноценному запуску, дожидаясь адекватного налогового законодательства.

2. Репутация

Еще один важный критерий, на который точно стоит обратить внимание, особенно, если вы новичок в мире беттинга. Репутация не строится за один день, но испортить ее одним неверным движением - легко. Для такой характеристики, как позитивная репутация, должны воедино сойтись немало составляющих - положительные отзывы тех, кто имел опыт взаимодействия с компанией, лояльность постоянных клиентов, публичное позиционирование, а главное - гибкость бренда как в ведении бизнеса, так и во взаимодействии со своими пользователями.

Каждую из составляющих легко объяснить простыми словами - вряд ли мировая звезда спорта или шоу-бизнеса станет ввязываться в какую-то аферу, даже за очень большие деньги. Безусловно, в истории бывали и такие случаи, но сегодня, когда мы живем в эпоху интернета, это практически невозможно.

И не стоит удивляться тому, что беттинг индустрия на расстоянии вытянутой руки от спорта - заключает контракты с клубами, поддерживает их или вкладывает деньги в развитие отдельных видов спорта. Логика проста - чем ярче и зрелищнее спортивные мероприятия, тем больше вы получается удовольствия и эмоций, тем успешнее игорный бизнес. В этом нет тайны или мошеннической схемы, достаточно копнуть чуть глубже.

3. Разнообразная линия событий

Парадоксально, но одна из главных функций букмекера - один из критериев его надежности. В данном случае мы не говорим о ширине росписи событий - тоталы, форы, гандикапы и тд, важно именно разнообразие. Наверняка вы сочтете подозрительной контору, где нельзя будет поставить на футбол или теннис и, напротив, можно поставить на условный чемпионат Гваделупы по настольному теннису. Наверное, есть те, кто пристально следит и за таким турниром, но в достоверности информации об этих соревнованиях вряд ли можно быть уверенным.

Надежную букмекерскую компанию легко распознать по критерию линии - она предлагает роспись только на общепризнанные и популярные виды спорта, сертифицированные соревнования, о которых есть информация в массовой прессе или неспортивные, но широкоизвестные события типа выборов или Оскара. В последние годы дополнительным преимуществом можно назвать линию на киберспорт, который развивается семимильными шагами. И Украина в этой дисциплине не отстает, даже напротив, один из лидеров.

4. Достаточный выбор платежных систем

Большой выбор банков для создания себе карты и возникновение все новых и новых платежных систем обусловливает и их использование на различных сервисах. Почему вообще важно, чтобы на сайте беттинговой компании был выбор среди платежных систем? Элементарно - это дает вам выбор и удобство, а если смотреть прозорливее - доверие. Зеркальная ситуация, как и со звездами спорта и шоу-бизнеса, компании и банки мирового уровня не станут заключать соглашений, если предвещают для себя риски. Поэтому чем больше вариантов ввода и вывода средств предлагают, путем известных вам банков и платежных систем, тем лучше.

5. Мобильная версия сайта и приложение

Весь мир уже давно живет в интернете, а во времена пандемии онлайн покупки и услуги стали еще более актуальны. Букмекерский бизнес - технологический, поэтому идет в ногу со временем, а моментами даже опережает. Какой гаджет вы чаще всего используете каждый день? Скорее всего, телефон. Беттинг, как часть lifestyle-культуры, также присутствует ежедневно в жизни игроков и спортивных болельщиков, поэтому вынужден адаптироваться под любые вызовы. Удобное мобильное приложение с официального AppStore или Google Play Market в разы улучшает лояльность к компании. “Однодневки” не станут вкладываться в разработку заумной программы на ваш смартфон.

К удивлению многих, стоит развеять миф, что наземные пункты приема ставок тоже являются важным критерием для определения честной и надежной БК. Во-первых, это противоречит вышеупомянутым тенденциям диджитализации. Во-вторых, наочным примером служит ситуация годовой давности в нашей стране, далеко ходить не надо.

На деле критериев для выбора подходящего вам сервиса в разы больше и это все индивидуально - кому-то важен дизайн и простота поиска сервисов на сайте или в приложении, а кто-то наоборот хочет все и сразу. Выбор и решение каждый принимает самостоятельно, мы же вам предлагаем ключи к решению ваших вопросов и ознакамливаем с возрожденной индустрией.

Владислав Дунаенко

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Автор: Иван Бойко