По словам министра финансов, все потребности государства обеспечиваются.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заверил, что макрофинансовой стабильности и бюджета нашей страны ничего не угрожает, и все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Об этом он написал в Facebook.

"Министерство финансов и органы, подчиненные Минфину (Казначейство, налоговая, таможня, Аудит служба), работают в режиме военного времени. Сейчас мы функционируем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все потребности государства обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает", - написал глава Минфина.

По его словам, Минфин, Казначейство и НБУ осуществляют все необходимые платежи. Марченко заверил, что все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты.