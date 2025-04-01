Реструктуризация собственности и повышение доходности - ключевые моменты в борьбе с медлительностью ЕС.

Одна из нерешенных проблем ЕС – замороженные активы Центробанка РФ, которые хранятся в европейских банках. По мере того, как ведутся переговоры по войне в Украине, дальнейшее бездействие и промедление грозит катастрофой.

Директор Центра финансов и безопасности RUSI Том Китинг в своей колонке для Politico напомнил, что Украине выдают кредиты, обеспеченные прибылью от замороженных российских активов, но сами средства до сих пор не тронуты, что объясняется юридическими, финансовыми и околоюридическими аргументами.

Юридические аргументы

Активы центральных банков пользуются суверенным иммунитетом, на что многие ссылаются, выступая против полной конфискации. Однако этот аргумент был решительно опровергнут юристами, которые пришли к единому мнению, что в данном случае может быть применена концепция международного права "контрмер". Эта концепция допускает меры, которые в противном случае были бы незаконными, если они соразмерны и приняты в ответ на противоправное действие другого государства, чтобы побудить его к соблюдению международных обязательств.

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В этом случае активы центрального банка России могут быть использованы для давления на Кремль, чтобы заставить его отказаться от агрессии и уважать территориальную целостность Украины. При этом контрмеры должны быть обратимыми.

Аргументы рынков

По словам президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и других высокопоставленных финансистов еврозоны, конфискация российских активов может создать "юридические риски" для инвестиций в евро.

Учитывая безразличие рынков к первоначальному замораживанию активов - что, вероятно, представляет наибольшую опасность для евро - и ограниченную доступность высококачественных альтернативных активов, эти опасения неуместны. Более того, на самом деле нет необходимости постоянно конфисковывать эти активы, чтобы увеличить возможности Украины по их использованию. Достаточно просто следовать концепции контрмер.

Парохиальные аргументы

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер недавно заявил, что конфискация российских активов была бы "актом войны", несла бы "системные риски для всей мировой финансовой системы" и привела бы к ответным действиям РФ. Однако в высказываниях де Вевера, похоже, не учитывается тот факт, что Россия уже ведет незаконную войну, что многие западные компании уже столкнулись с ответными мерами со стороны Москвы, а также то, что Бельгия получает огромные налоговые выгоды от российских денег в стране.

Китинг считает, что нет убедительных аргументов в пользу того, что Европа не может более жестко реагировать на то, как активы российского Центробанка используются в интересах Украины.

По его мнению, чтобы избежать риска размораживания активов российского центрального банка и их возвращения в руки Кремля в июле, Европе необходимо использовать аргумент о контрмерах и вывести активы из-под контроля Москвы. Это можно сделать, переведя их в новую структуру, созданную в Бельгии, под надзором руководства ЕС, и передав юридический титул активов в траст в пользу Украины. Важно отметить, что активы не будут переданы Украине, а будут использоваться для получения стабильного аннуитетного дохода, чтобы поддержать ее оборонные закупки и текущие потребности в финансировании.

В настоящее время у Украины нет возможности освоить такую огромную сумму денег за один раз, но ей нужен надежный и устойчивый доход. Это означает, что требование обратимости в аргументе о контрмерах будет выполнено, поскольку сохранится возможность возвращения активов в собственность России. И, кроме того, если бы такой фонд базировался в Брюсселе, то налоговые поступления Бельгии тоже были бы защищены.

Замороженные активы России - последние новости

После начала полномасштабного вторжения России в Украину международное сообщество заморозило российские активы, которые находились в западных банках. Известно о сумме в около 300 миллиардов долларов, из которых в странах ЕС находится примерно 245 миллиардов евро, из них 208 миллиардов - государственные активы РФ, а 37 миллиардов - частные.

На данный момент среди союзников Украины продолжаются дискуссии о возможности конфискации и использования этих денег для восстановления Украины. Некоторые страны обеспокоены возможными негативными последствиями для финансовых рынков.

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