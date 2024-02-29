По мнению французов, сейчас международное право не имеет достаточных оснований для такой конфискации.

Французский министр финансов Бруно Ле Мэр выступил в G7 против конфискации замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долл. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соответствующее заявление Ле Мэр сделал после встречи министров финансов "Большой семерки".

"Мы не считаем, что эта правовая база является достаточной", – заявил чиновник.

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По его мнению, такие действия требуют поддержки всех членов "Большой двадцатки" (в нее, в частности, входят Китай и РФ).

"Вы создадите больше разногласий в то время, когда нам нужно большее единство для поддержки Украины", – сказал он журналистам.

В то же время министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил за использование процентов, полученных от замороженных российских активов. Он назвал это "реалистичным шагом, который является юридически безопасным и может быть быстро реализован".

Напомним, министры финансов стран G20 начали в Сан-Паулу (Бразилия) обсуждение проблем мировой экономики, пытаясь отложить в сторону глубокие геополитические разногласия между мировыми державами. Эти противоречия дали о себе знать с новой силой, когда министры стран G7 собрались в среду утром перед началом саммита.

Замороженные активы РФ – что с ними делать

В американском Минфине призвали срочно найти механизм для передачи Киеву замороженных активов центробанка России. Их предлагают использовать для долгосрочной реконструкции Украины.

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, для такого шага существуют весомые международные правовые, экономические и моральные аргументы. Она считает, что использование активов не повредит мировому положению доллара.

В свою очередь, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею направления доходов от российских активов на оружие для Украины.

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