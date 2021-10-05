По словам премьера, для этого нужно внедрить накопительную пенсионную систему. Он пояснил, что накапливаемые средства являются длинными инвестициями, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику.

Единственный цивилизованный выход получать достойные пенсии - это введение второго уровня накопительной пенсионной системы, что позволит получать вдвое большие выплаты, чем сейчас.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "Левый берег".

Глава правительства подчеркнул, что это чрезвычайно важный момент развития Украины.

"Если бы второй уровень пенсионной системы ввели 15 лет назад, сейчас мы имели бы накопленных 40-50 млрд долларов. Это длинные деньги, длинные инвестиции, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику. Это другое экономическое мировоззрение государства. Плюс на сегодня это расчетно вдвое большая пенсия, чем та, которая существует сейчас. То есть это то, что мы должны сделать, чтобы через 10-15 лет иметь достойную пенсию", - подчеркнул Шмигаль.

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Премьер-министр отметил, что сегодня ведется работа над этим вопросом с комитетом Верховной Рады, парламентом, Министерством финансов.

Пенсионная реформа в Украине

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В Министерстве социальной политики ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Автор: Екатерина Жирий