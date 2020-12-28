Решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании внёс изменения в программу льготного кредитования «Доступные кредиты 5-7-9%».

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, внесённые изменения существенно расширят число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

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«Предусматривается расширение программы на больший круг субъектов хозяйствования, у которых максимальный уровень годового дохода от любой деятельности будет в сумме, которая не превышает эквивалент 20 млн евро. Смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения фонда оплаты труда и численности персонала», - сказал он.

По словам Марченко, максимальная сумма кредитов, по которым может предоставляться компенсация процентов в рамках программы, составит 50 млн грн. Кроме того, либерализуются условия кредитов, по которым происходит компенсация процентов, вводится дифференциация в зависимости от видов кредитов.

Хронология событий

3 февраля правительство Украины объявило старт программы «Доступные кредиты 5-7-9%», оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы «5-7-9», смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

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Автор: Дмитрий Шварц