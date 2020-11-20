Дмитрий Шварц

Последние несколько недель события в Украине чем-то напоминают итальянскую сказку о веселом и бесстрашном герое Чиполлино, особенно ту её часть, где после падения доходов казны власти сказочной страны решили ввести «налоги на осадки».

Похоже, что украинские власти решили перенять этот «полезный опыт» и поглубже залезть в карманы украинцев, чтобы хоть как-то наполнить дырявую государственную казну в 2021 году.

Многим уже понятно, что следующий год вряд ли обернётся восстановлением экономики, как на это рассчитывает правительство в своих излишне оптимистических прогнозах, а международные кредиторы в силу комплекса причин не спешат приходить на помощь Украине. Потому чиновникам приходится как-то «крутиться».

Чиновникам приходится как-то «крутиться»

Одним из инструментов по увеличению бюджетных доходов призвано стать обязательное внедрение кассовых аппаратов для предпринимателей, работающих на упрощённой системе налогообложения.

Первоначально планировалось, что эта система заработает с 2021 года, но в условиях коронакризиса, нанесшего удар в первую очередь по малому и среднему бизнесу, стали звучать голоса о необходимости отложить всеобщую фискализацию предпринимателей на один год.

Как это часто бывает в Украине, несмотря на пламенные речи политиков о необходимости поддержать бизнес в столь тяжёлое время, Верховная Рада уже дважды провалила голосование за эту инициативу.

Потолкавшись с полицией, протестующие разошлись по домам, но обещали вернуться

Возмущенные предприниматели, которые в этот вторник почти весь рабочий день митинговали под стенами парламента, в отчаянии бросились на штурм парламента, когда узнали, что депутаты их снова обманули. Потолкавшись с полицией, протестующие разошлись по домам, но обещали вернуться.

Очередной акт этой драматической пьесы состоится в начале декабря, когда парламентарии вновь попытаются рассмотреть законопроект о переносе на год обязательного использования кассовых аппаратов.

Во всём этом действе обращает внимание позиция главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Именно он является противником каких-либо переносов сроков фискализации. В качестве аргументов парламентарий называет необходимость бороться с теневой экономикой, а также то, что многие украинцы хотят получать чеки от предпринимателей, чтобы в случае чего можно было отстоять свои права.

Вполне возможно, что ФОПам всё же дадут передышку на год

Конечно, никто прямо не скажет, что речь в первую очередь идёт о деньгах, которые хотят получить от бизнеса в казну.

Вполне возможно, что ФОПам всё же дадут передышку на год, но сам процесс симптоматичен. Подтверждением этому является недавнее заявление того же Гетманцева о том, что разработан законопроект о существенном изменении подхода к начислению налога на недвижимость.

Сейчас украинец может не платить этот налог, если площадь его квартиры или дома составляет до 60 и 120 кв.м. соответственно. Если же у него имеются одновременно квартира и дом, то их общая площадь, не облагаемая налогом, должна быть меньше 180 кв.м. За каждый квадратный метр сверх этих нормативов приходится платить в бюджет.

По словам главы финансового комитета Рады, новая концепция предлагает отойти от этой «средневековой практики», когда налог взимается в привязке к площади, а делать это предлагают с учетом стоимости недвижимости. Депутат в качестве аргумента указывает, что не могут стоить одинаково объекты равной площади, но расположенные, например, в Киеве и в провинции.

Однако дьявол кроется в деталях, а в озвученной идее подобных тонкостей – уйма. И главным новшеством будет то, что в случае принятия закона налог на недвижимость будут платить практически все граждане Украины, а также бизнес.

На льготу могут рассчитывать лишь пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда, несовершеннолетние и недееспособные, и то при условии, что оценочная стоимость их квартир в больших городах не будет превышать около 60 тысяч долларов, а в остальных населённых пунктах – около 20 тысяч долларов. При этом для домов эти верхние планки предлагают установить в размере 120 и 50 тысяч долларов. Если же объект сдается в аренду, то ни о какой льготе речи быть не может.

При этом ставки налога предлагается установить в размере 0,2 и 0,3 процента от оценочной стоимости жилой и нежилой недвижимости соответственно.

Самое «смешное» заключается в том, что если налогоплательщик не согласится с суммой, которую ему насчитают налоговики, то он всё равно должен будет её уплатить.

Затем ему дадут возможность нанять за свой счет сертифицированного оценщика недвижимости. Если этот специалист проведёт переоценку объекта, и она окажется ниже той, которая указана в налоговом уведомлении, то государство обещает вернуть образовавшуюся разницу.

Очевидно, что эта система создает благодатную почву для различных теневых схем и повышает коррупционные риски.

В сложные времена новациями в налогообложении недвижимого имущества дело может не ограничиться

Что касается бизнеса, то при новой модели налога на недвижимость он рискует получить существенную дополнительную финансовую нагрузку, которую, скорее всего, разделит со своими клиентами. Либо примет куда более радикальные решения вплоть до закрытия или перехода на работу «онлайн».

В сложные времена новациями в налогообложении недвижимого имущества дело может не ограничиться.

Власть планирует взяться и за автотранспорт украинцев. На сегодня в стране действует так называемый налог на роскошь – за легковые автомобили с рыночной ценой свыше 375 минимальных зарплат (1,875 млн гривень после увеличения «минималки» до 5000 гривень с 1 сентября) приходится ежегодно платить 25 тысяч гривень.

Как сообщили в Министерстве финансов, планку по этому налогу предлагают опустить до 200 минимальных зарплат. Видимо, инициаторы законопроекта вспомнили, что в 2021 году «минималку» планируют повысить в два этапа до 6500 гривень.

В довесок к этому можно добавить постоянно растущие коммунальные тарифы, а также планы по увеличению акцизов на подакцизные товары. Вполне возможно, что в ближайшее время неуемное творчество чиновников породит и другие «новинки».

Трудно сдержать улыбку, вспоминая, как год назад тот же Гетманцев обещал согражданам проведение налоговой реформы весной этого года.

Похоже, что коронакризис отбил у власти любое желание делать хоть какие-то изменения в налоговой системе, кроме тех, которые призваны увеличивать фискальное бремя для простых украинцев и бизнеса.

Дмитрий Шварц

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