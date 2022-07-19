На BayraktarTB2 нужно собрать $5,4 миллиона.

Канадская некоммерческая организация UHelpUkraine начала кампанию Canadian Bayraktar Crowdfund для сбора 7 миллионов канадских долларов ($5,4 миллиона) на ударный беспилотник BayraktarTB2 для Украины.

Об этом сообщается на сайте организации.

"С каждым пожертвованием вы станете одними из первых, кто поддержал нашу инициативу по сбору 7 миллионов канадских долларов на приобретение беспилотника Bayraktar от самой большой украинской диаспоры в мире. Цель этого проекта - передать беспилотник в руки украинских военных ко Дню Независимости Украины 24 августа", - заявили в UHelpUkraine.

На данный момент уже собрано 12 450 канадских долларов.

Как известно, UHelpUkraine - это некоммерческая организация украинско-канадских волонтеров, которые гордятся украинцами. Ее создали ответ на несправедливое нападение России на Украину 24 февраля 2022 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в Литве собрали почти 6 миллионов евро на покупку Bayraktar TB2 для ВСУ. Тогда производитель беспилотников Baykar решил передать его Украине бесплатно.

В июне украинский шоумен Сергей Притула запустил инициативу "Народный Байрактар". Всего за три дня украинцы пожертвовали 600 миллионов гривен. В Baykar снова пообещали передать три беспилотника бесплатно.

После этого в Польше также запустили сбор средств на Bayraktar для ВСУ. На данный момент собрано 17,6 миллиона злотых. На днях аналогичный сбор начали жители Норвегии.

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