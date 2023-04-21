Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,70 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 10 копеек – до 38,20 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 15 копеек и составляет 41,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,70 грн за долл., евро – 41,00 грн за евро.

Видео дня

Курс доллара в условиях войны

В мае 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. В июле официальный курс гривни был ослаблен до 36,57 грн/долл.

Председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова прогнозирует, что курс доллара в Украине в мае 2023 года будет ориентировочно стоить 40 грн/долл, а спрос будет преобладать над предложением.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что в период с 24 по 30 апреля, при незначительных текущих курсовых колебаниях, наличный курс валют вероятнее всего сохранит свои позиции недельной давности.

Вас также могут заинтересовать новости: