Санкционный пакет будет охватывать российских губернаторов, членов их семей и российских чиновников.

К годовщине российского вторжения в Украину администрация президента США готовится объявить о новом пакете антироссийских санкций.

Как сообщает WSJ, санкционный пакет затронет 200 российских физических и юридических лиц, организации оборонной промышленности и связанные с ней субъекты, технологические фирмы, а также сети уклонения от санкций.

Также пакет будет охватывать российских губернаторов, членов их семей и российских чиновников.

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Планируется, что пакет будет объявлен к концу это недели, Минфином и Государственным департаментом США.

При этом отмечается, что страны-члены также обсуждают свой новый набор экономических ограничений против РФ. В частности, обдумываются предложения по запрету российского импорта на сумму более $11 миллиардов.

Россия обходит санкции

В начале полномасштабной войны в Украине ЕС, США, Канада, Япония, Швейцария и другие страны ввели рекордное количество санкций против РФ. РФ обогнала Иран и Северную Корею по количеству введенных ограничений. Под санкциями оказались российский центральный банк, политики и олигархи, российская нефть и нефтепродукты и так далее.

Спустя почти год после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, ее бюджет "просел" сразу по нескольким показателям: доход от экспорта упал в 4 раза, дефицит бюджета бьет рекорды.

В то же время доходы РФ от импорта просели только на 7,5% – за счет "параллельного импорта" и торговли с Турцией и Китаем. Эксперты выражают обеспокоенность по поводу способности Москвы уклоняться от санкций и переориентировать торговые пути.

В то же время, Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов, несмотря на введенные санкции. В поставках микрочипов на российский рынок в обход западных санкций подозревается и немецкая компания Smart Impex. Фирмы-посредники для поставки микрочипов были созданы в Турции и Гонконге.

Ранее представитель Минфина США отправился в "турне" по таким странам, как Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турция, чтобы предупредить их о последствиях из-за обхода санкций против РФ.

18 февраля 2023 года заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о том, что США следят за попытками России обойти санкции и принимают жесткие меры.

21 февраля 2023 года Нидерланды выступили с инициативой создания штаб-квартиры по борьбе с уклонением России от санкций.

10-й пакет санкций

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

Страны ЕС просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

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