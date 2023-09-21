На данный момент в Израиле проживают около 52,5 тысяч российских пенсионеров.

На фоне массовых антироссийских санкций, веденных в связи с вторжением РФ в Украину, банки Израиля перестали принимать переводы пенсий для проживающих в стране россиян, которые им отправляет Социальный фонд страны-агрессора.

Как сообщает российский РБК, несмотря на действующее соглашение между Россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2017 года, на практике местные банки соблюдают ограничения.

Сообщется, что это происходит из-за действующих санкций против российской банковской системы.

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Проблема с переводом пенсий за рубеж возникла в РФ сразу после вторжения в Украину. Зарубежные банки-корреспонденты начали блокировать пенсионные выплаты из России с марта 2022 года.

При этом, по данным Социального фонда РФ, в год начала войны выплаты за рубежом получали более 281 тыс российских пенсионеров в 132 странах мира.

На данный момент в Израиле проживают около 52,5 тысяч российских пенсионеров.

Перевод денег из РФ и позиция Израиля

В марте 2023 года сообщалось о том, что Россия не сможет обойти западные санкции с помощью Израиля. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил: "Израиль не станет маршрутом для обхода санкций, введенных против России США и другими западными странами".

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