На рынке труда уже 3 месяца подряд наблюдается более 100 тысяч вакансий.

Количество вакансий на рынке труда Украины уже 3 месяца подряд превышает 100 тысяч, компании увеличили зарплаты, однако при этом наблюдается дефицит кадров.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании аналитиков сайта по поиску работы Work.ua. "Аналитики рынка продолжают наблюдать хроническую нехватку квалифицированных кандидатов на вакансии: работодателям и дальше сложно находить специалистов. Такая ситуация стимулирует компании развивать бренд работодателя, быть открытыми к кандидатам всех возрастов... В октябре бизнес также пытался конкурировать за соискателей с помощью увеличения зарплат — средний показатель составил 18 000 грн", - говорится в сообщении.

В октябре, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 104 942 вакансий. И хотя предложений работы на рынке на 13% меньше, чем было в октябре 2021 года, общая тенденция положительная: уже три месяца подряд на рынке труда более 100 000 предложений работы. Это соответствует количеству официально зарегистрированных безработных - 108 000 граждан, по информации Государственного центра занятости.

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Самые популярные вакансии

В октябре лидерство по количеству вакансий возглавила категория "Рабочие специальности, производство". В категории "Сфера обслуживания", традиционно предлагавшей соискателям наибольшее количество вакансий, есть 19 417 предложений работы, что на 4% меньше, чем в сентябре. Также среди лидеров категории "Продажа, закупка", "Розничная торговля", "Логистика, склад, ВЭД", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм". Замыкает десятку категорий с наибольшим количеством предложений работы "Медицина, фармацевтика", где открыто 6 583 вакансий.

В то же время растет спрос на таких специалистов:

мастер шиномонтажа (+23% к сентябрю);

курьер (+22%);

крановщик (+17%);

дизайнер мебели (+14%);

медиабаер (+14%);

укладчик (+12%);

офис-менеджер (+10%);

координатор по сбыту (+10%).

Также отмечается, что в октябре на рынке труда продолжилась тенденция увеличения количества вакансий для ветеранов, пенсионеров, людей с инвалидностью. Кроме этого, стало больше предложений дистанционной работы.

Какие зарплаты предлагают соискателям

В октябре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 18 000 грн. среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 грн до 18 000 грн), Днепропетровской (+500 грн до 17 500 грн) и Одесской области (+350 грн до 17 850 грн).

Наибольший рост зарплат почувствовали работники в таких сферах:

с 20 000 грн до 21 500 грн — "Строительство, архитектура";

с 20 000 грн до 21 000 грн — "Маркетинг, реклама, PR";

с 17 500 грн до 18 500 грн - "Культура, музыка, шоу-бизнес";

с 17 000 грн до 17 500 грн - "Логистика, склад, ВЭД", "Юриспруденция";

с 16 000 грн до 16 500 грн - "Бухгалтерия, аудит", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм", "Сфера обслуживания";

с 15 000 грн до 16 000 грн — "Охрана, безопасность".

Рейтинг должностей с самыми высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ИТ) возглавляют военнослужащие — таким специалистам предлагают от 20 000 грн до 125 000 грн. также высокий доход имеют представители таких профессий:

55 000 - медиабаер;

45 000 - водитель-международник;

40 000 - эндодонтист;

40 000 - технолог кондитерского производства;

37 500 - рихтовщик ;

37 500 - риэлтор;

35 000 - бизнес-аналитик.

Зато наименьший доход (до 10 000 грн) имеют гардеробщик, консьерж, уборщик, санитар.

Рынок труда в Украине

Согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, большинство украинских работодателей планируют в следующем году увеличивать зарплаты сотрудникам и расширять штат. В частности, 65% бизнесов планируют открывать вакансии в 2024 году, в то же время более 80% компаний не планируют сокращать численность персонала (возможно сокращение в 5%).

Вместе с тем 93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году запланировано повышение уровня заработной платы.

Ранее УНИАН рассказывал о возможных способах мошенничества на рынке труда.

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