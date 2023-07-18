Больше всего вакансий для продавцов-консультантов, водителей и менеджеров по продажам.

Тенденции рынка труда в текущем году свидетельствуют о постепенном восстановлении малого и среднего бизнеса и росте деловой активности прежде всего в тех отраслях экономики, которые важны для страны в состоянии войны.

Как сообщили в Государственной службе занятости, в топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на Едином портале вакансий вошли продавец-консультант (более 15 тыс. вакансий), водитель, менеджер по продажам, бухгалтер, повар, инженер, врач, грузчик, швея и фармацевт.

Максимальный размер заработной платы в предложенных вакансиях составляет: продавец-консультант – 100 тыс. грн; менеджер по продажам – 275 тыс. грн; водитель – 120 тыс. грн; бухгалтер – 107,5 тыс. грн; повар – 115 тыс. грн; инженер – 140 тыс. грн; врач – 100 тыс. грн; грузчик – 35 тыс. грн; швея – 54 тыс. грн; фармацевт – 64 тыс. грн.

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Относительно вакансий, которые подаются работодателями непосредственно в Государственную службу занятости, то ситуация следующая: в региональном разрезе наибольшее количество вакансий зарегистрировано в г. Киев, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. Средний размер заработной платы в вакансиях, представляемых в службу занятости, составляет 11 тыс. гривень.

При этом в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например: специалист по разработке компьютерных программ – 110 тыс. грн., инженер-программист – 90 тыс. грн., литейщик металлов и сплавов – 70 тыс. грн., слесарь-инструментальщик – 60 тыс. грн., водитель – 60 тыс. грн., агроном – 52 тыс. грн., модельер-конструктор – 45 тыс. грн., повар – 43 тыс. грн., токарь и фрезеровщик – по 40 тыс. гривен.

"Следует отметить, что высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают высоко квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач, или за работу в особых условиях. Также, часто работодатели требуют наличия у соискателей таких навыков как знание иностранного языка, умение работать в стрессовых ситуациях, гибкость, коммуникабельность, мобильность и адаптивность", – говорится в сообщении.

Ситуация на рынке труда в Украине

Согласно исследованию сайта по поиску работы Work.ua, рынок труда в Украине в течение лета в целом продолжает восстанавливаться: несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей, однако подросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов.

По результатам опроса внутренне перемещенных лиц порталом robota.ua, более половины из них в настоящее время не имеют работы и активно ее ищут, а четверть опрошенных подыскивает лучшее место работы. Главными проблемами в поиске работы называют низкую оплату труда, нежелание работодателя нанимать на работу ВПЛ, отсутствие вакансий по уровню образования и опыту, недостаточность профессиональных навыков и опыта работы, недостаток поддержки в поиске работы или же неактуальность профессии.

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