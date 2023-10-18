65% бизнесов планируют в следующем году открывать вакансии.

Большинство украинских работодателей планируют в следующем году увеличивать зарплаты сотрудникам и расширить штат.

Как говорится в исследовании от Европейской Бизнес Ассоциации в партнерстве с экспертом по аналитике рынка труда Татьяной Пашкиной, 65% бизнесов планируют открывать вакансии в 2024 году. В то же время более 80% компаний не планируют сокращать численность персонала (возможно сокращение в 5%).

Вместе с тем 93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году запланировано повышение уровня заработной платы.

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Отмечается, что 29% опрошенных отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 10-15%, 12% сообщили, что в планах есть повышение зарплаты на 5-10%, 10% хотят увеличить ее на 15-20% и лишь 2% респондентов написали, что у компании запланировано увеличение уровня зарплаты более чем на 20%.

Как говорится в исследовании, в 2023 году 47% компаний имели повышение уровня заработной платы на 10-15%; 26% –на 15-20%; 8% – более чем на 20%; 8% – менее чем на 10%.

Украинский рынок труда

По данным проекта от Министерства экономики, в 2024 году потребность в специалистах и рабочих кадрах составит 481,6 тыс. человек. В 2025 году потребность в работниках возрастет до почти 542 тыс. человек, в 2026 году – 606,8 тыс. человек, в 2027 – 669,5 тыс. человек.

Больше всего в работниках, согласно прогнозу, будут нуждаться такие сферы, как промышленность и строительство, чуть меньше - оптовая и розничная торговля и государственное управление и оборона.

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