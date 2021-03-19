Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 5,3% ВВП.

Из государственного бюджета в 2020 году потратили 119,7 млрд грн на обслуживание долгов, что составляет 10,9% от всей доходной части бюджета.

Об этом сообщается в опубликованном отчете о выполнении госбюджета в 2020 году на официальном сайте Министерства финансов Украины.

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Отмечается, что в целом по итогам 2020 года благодаря взвешенной и последовательной политике правительства, несмотря на карантин, вызванный острой респираторной болезнью COVID-19, удалось добиться выполнения бюджетных показателей в запланированных законом объемах.

В частности, удалось удержать дефицит государственного бюджета на уровне 5,3% ВВП при плане 7,5% ВВП; перевыполнить доходы госбюджета (фактически поступило 1076 млрд грн при утвержденных законом объемах в сумме 1022 млрд грн); профинансировать сферу обороны и безопасности в объеме 6,1% ВВП; обеспечить рост минимального размера заработной платы, прожиточного минимума и других видов социальных выплат и пособий.

Что этому предшествовало

По данным Министерства финансов, Украине в 2021 году предстоит выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн. Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах.

19 марта 2021 года пресс-служба Минфина со ссылкой на отчет о выполнении государственного бюджета Украины за 2020 год сообщила о том, что правительству Украины в 2020 году удалось добиться выполнения бюджетных показателей в запланированных законом о государственном бюджете объемах, несмотря на карантинные ограничения, и удержать дефицит госбюджета в рамках предельного показателя, а также перевыполнить доходную часть госбюджета.

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Автор: Богдан Слуцкий