Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо.

Италия поддержит отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подчеркнул, что Россию пока не отключат от глобальной платежной системы SWIFT из-за позиции Европы.

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