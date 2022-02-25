Полная солидарность Италии с Украиной / фото УНИАН, Михаил Палинчак
Италия поддержит отключение России от международной платежной системы SWIFT.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
"Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подчеркнул, что Россию пока не отключат от глобальной платежной системы SWIFT из-за позиции Европы.