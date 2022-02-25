По словам Кулебы, главное - "оружие и санкции".

Международная коалиция в защиту Украины и мира продолжает усиливаться

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мир поддерживает Украину. Международная коалиция в защиту Украины и мира продолжает усиливаться. Вчера в нее входило 58 стран и 6 международных организаций. По состоянию на сейчас уже 73 страны и 9 международных организаций", - сообщил он, добавив соответствующую карту.

Кулеба также сообщил, что Совет Европы начал процедуру по исключению России из своего состава.

Кроме этого, сегодня Кулеба провел переговоры с главами МИД Индии, Японии и США. Запланировано онлайн-участие в заседании Совета МИД Евросоюза, который утверждает санкции.

По словам Кулебы, главное - "оружие и санкции".

"И то, и другое будет. Новые санкции ЕС уже сегодня. Оружие на подходе. По SWIFT вгрызаемся зубами", - отметил он.

Ранее Кулеба заявил, что внешнеполитическое ведомство максимально мобилизует давление мирового сообщества на Российскую Федерацию с целью прекращения российской агрессии.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. В "Слуге народа" объяснили такой шаг тем, что Запад не делает шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться.