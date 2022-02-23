Кроме того, страна рассматривает возможность поддержать ВСУ поставкой нелетальных средств.

Правительство Италии планирует сделать финансовый взнос в размере 110 млн евро на поддержку украинского населения и экономики в отраслях, которые будут согласованы с Киевом.

Об этом сообщил министр иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо во время брифинга в сенате парламента Италии, информирует итальянское издание IL Foglio.

"Как конкретное продолжение моего визита в Киев мы оцениваем возможное выделение финансового взноса в размере примерно 110 млн евро на поддержку украинского населения и экономики в отраслях, которые будут согласованы с киевскими властями. Мы также намерены внести вклад в Международный комитет Красного Креста для интервенций в гуманитарном секторе", - отметил министр.

Также, по его словам, рассматриваются меры поддержки Вооруженных сил Украины через поставки нелетальных материалов, к примеру, для разминирования.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Великобритании объявило о новом экономическом пакете, призванном поддержать сохранение стабильности в Украине. Министр иностранных дел Лиз Трасс подтверждает готовность страны гарантировать кредиты на сумму до 500 млн долларов для поддержки Украины и смягчения экономических последствий российской агрессии.

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