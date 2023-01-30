В отношении Ирана и России введены санкции, в том числе они отключены от системы SWIFT - ключевой точкой доступа к международным банковским операциям.

Иран и Россия объединили свои системы межбанковских коммуникаций и денежных переводов. Это должно помочь увеличить торговые и финансовые операции между странами.

Об этом заявил в понедельник заместитель управляющего Центрального банка Ирана Мохсен Карими, пишет Reuters. В отношении Ирана и России введены санкции, в том числе они отключены от системы SWIFT - ключевой точкой доступа к международным банковским операциям.

"Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT… с российскими банками, которые могут использоваться для открытия аккредитивов и переводов или гарантий", - заявил Карими.

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В то время как центральный банк России отказался комментировать сделку, подписанную в воскресенье, Карими сказал, что "около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран будут подключены к этой системе", не уточнив названия иностранных банков.

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг. "Финансовый канал между Ираном и миром восстанавливается", - сказал он.

Отключение России от SWIFT - что известно

Как сообщал УНИАН, 4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий отключение "Сбербанка" от SWIFT.

По состоянию на 3 июня ЕС отключил от SWIFT банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ", "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк" и "Белорусский банк реконструкции и развития".

Однако 28 июня стало известно о том, что РФ платит армии за войну в Украине через крупный банк, избежавший санкций. Речь шла о "Газпромбанке", через который РФ получала также деньги за свои нефть и газ от стран Запада. Однако уже в сентябре стало известно, что "Газпромбанк" - последний крупный государственный банк РФ - все таки планируют отключить от международной платежной системы SWIFT.

Тем временем стало известно, что российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и создать свою союственную.

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