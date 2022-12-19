Они обвинили США в ведении "пропагандистской войны".

В Иране заявили, что не будут "спрашивать ни у кого разрешения" на расширение отношений с Россией.

Так представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отреагировал на заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что военное сотрудничество между Ираном и Россией представляет реальную угрозу для союзников США на Ближнем Востоке, пишет The Times of Israel.

Канани назвал комментарии необоснованными и сказал, что они являются частью "пропагандистской войны США против Ирана".

Видео дня

"Тегеран действует независимо в регулировании своих внешних отношений и не спрашивает ни у кого разрешения Сотрудничество между Ираном и Россией в различных областях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов… и не против какой-либо третьей страны", - заявил он.

По словам представителя МИД, политику Ирана диктуют его национальные интересы.

"Американские официальные лица продолжают свои безосновательные политические претензии и незаконные действия против Исламской Республики Иран, ставя под сомнение обычные средства обороны и военное сотрудничество между Ираном и Россией", - добавил Канани.

Иран продает РФ оружие

Летом стало известно, что Россия закупила у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136 и Mohajer-6.

Власти Ирана долгое время не признавали, что продали России свои БПЛА. Они даже предлагали Украине провести совместное расследование.

В начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян признал, что его страна поставила дроны-камикадзе в Россию. По его словам, это произошло за несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

CNN сообщал, что иранские власти готовятся отправить России около тысячи дополнительных единиц оружия.

Позже Минфин США ввел санкции против компаний за производство и поставку беспилотников из Ирана в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: