Речь идет о Газпромбанке, через который проводятся расчеты за газ - именно он может стать первым кандидатом на отлучение от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС.

В Евросоюзе рассматривают новое ужесточение финансовых санкций против Российской Федерации.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией, последний крупный государственный банк РФ могут отключить от международной платежной системы SWIFT, сохраняющий к ней доступ.

Речь идет о Газпромбанке, через который проводятся расчеты за газ - именно он может стать первым кандидатом на отлучение от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС.

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Пойти на такой шаг предлагают страны Балтии, Ирландия и Польша. Они также предлагают включить в восьмой пакет санкций:

запрет на покупку в России СПГ,

ограничить сотрудничество в атомной энергетике,

подвести под санкции услуги по страхованию поставок долларовых банкнот (сами поставки запрещены с начала марта 2022 года);

расширить запрет на вход в европейские порты для российских судов и новые санкций в отношении пропагандистских СМИ.

Кроме того, Евросоюз рассматривает ужесточение технологических санкций, запрет на поставки программного обеспечения и средств кибербезопасности, полное эмбарго на российские алмазы и сталь, а также ограничения на рынке недвижимости. Под запрет могут попасть сделки с компаниями и гражданами РФ, которые не являются резидентами одной из стран Евросоюза.

Ожидается, что главы МИД стран ЕС рассмотрят восьмой пакет на встрече в Праге 6-7 октября.

Отметим, как писал УНИАН, Польша и страны Балтии активно продвигают усиление санкций Евросоюза против России в ответ на решение Владимира Путина провести частичную мобилизацию и его угрозы ядерной войной.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Европейского Союза согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин приказал начать частичную мобилизацию.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что заявление Путина, которое включало шаги по аннексии украинских территорий и угрозу использования ядерного оружия, свидетельствует о панике и отчаянии в Кремле.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече с депутатами своей партии заявил, что санкции якобы нанесли ущерб европейской экономике больше, чем российской. По его словам, отмена санкций обуздает инфляцию и уменьшит риск рецессии. Поэтому он призвал своих однопартийцев сделать "все возможное, чтобы Европа отозвала санкции не позднее конца года".

Мобилизация в России и ядерный шантаж Путина

21 сентября в своем выступлении президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ заявили, что будут отправлять на войну в Украине прежде всего граждан, имеющих боевой опыт. По словам Шойгу, они планируют призвать до 300 тысяч человек.

В речи, посвященной объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин пригрозил миру применением ядерного оружия: "В отношении России ведется ядерный шантаж... Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

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