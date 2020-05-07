Минэкономики хочет обязать иностранцев получать разрешения для инвестиций в стратегические предприятия

Министерство разместило для обсуждения соответствующий законопроект.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает внедрить процедуру получения специального разрешения для иностранцев, которые хотят осуществить инвестиции в стратегические предприятия Украины.

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Соответствующий законопроект «О порядке осуществления иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности Украины» министерство разместило на своем сайте для обсуждения.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что многие развитые страны уже внедрили подобные мера, а в Украине такая практика отсутствует.

«Разрешение на концентрацию субъектам хозяйствования-нерезидентам Украины, которые приобретают или намерены приобрести контроль над субъектом хозяйствования – предприятием в стратегической сфере, предоставляется в случае согласования сделки по осуществлению иностранных инвестиций Межведомственной комиссией по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины, в порядке, определенном Законом Украины «О порядке осуществления иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности Украины», - сказано в опубликованных министерством материалах.

Как сообщал УНИАН, в январе Кабинет министров утвердил обновленный перечень предприятий, которые не подлежат приватизации.

В опубликованном перечне объектов присутствуют НАК «Нафтогаз Украины», «Магистральные газопроводы Украины, «Укртрансгаз», «Укргазвыдобування», «Черноморнафтогаз», «Укртранснафта», холдинговая компания «Артем», «Укрпошта», «Укрзализныця». Для этих предприятий установлено условие, что часть корпоративных прав, принадлежащих государству, должно быть не менее 50% плюс одна акция.

Для таких предприятий, как «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго», «Антонов», прописано условие в 100% корпоративных прав, которые принадлежат государству.