Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины увеличилась почти до 10%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели увеличился на 3%, или на 2,9 миллиарда гривень, - до 98,753 миллиарда гривень.

Читайте такжеУ Украины есть шанс создать собственную "криптовалютную долину" - эксперт

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины увеличилась до 9,8%, а по сравнению с началом года объемы вложений выросли на 14,4 миллиарда гривень, или на 17%.

Что этому предшествовало

В 2020 году объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины сократился на 27,1% по сравнению с предыдущим годом, или на 31,4 миллиарда гривень, - до 84,374 миллиарда гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий