Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины увеличилась до 8,75%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели увеличился на 3,8%, или на 3,2 млрд грн, - до 87,591 млрд грн.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины увеличилась до 8,75%.

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При этом в 2020 году объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины сократился на 27,1% по сравнению с предыдущим годом, или на 31,4 млрд грн, - до 84,374 млрд грн.

Как менялись показатели

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 млрд грн, 2,8 млрд долл. и 630 млн евро.

Международные резервы Украины в ноябре 2020 года остались на уровне 26,1 миллиарда долларов.

Минфин на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря 2020 года привлек в государственный бюджет 15,962 млрд грн.

10 декабря 2020 года заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил о том, что потребность правительства в финансировании бюджетного дефицита в конце года привела к росту ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

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Автор: Екатерина Жирий