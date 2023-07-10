На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 0,1%, за год – на 16,5%.

Потребительская инфляция в июне замедлилась до 12,8% в годовом измерении с 15,3% в мае. На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 0,1%, однако за год рост составил 16,5%.

Как сообщает Государственная служба статистики, по сравнению с маем инфляция составила 0,8%, а с начала 2023 года - 4,6%. Больше всего выросли цены на коммунальные услуги. Так, цены на электроэнергию за месяц выросли на 69,7%. По всем же категориям коммунальных услуг (жилье, вода, электроэнергия, газ) подорожание составило 11,9% по сравнению с маем и 15,2% в годовом измерении (до июня 2022 года).

Больше всего за месяц подорожало мясо (на 1,9%). Подешевели в июне, по сравнению с маем, яйца – на 4,1% (за год же цена яиц выросла на 84%). Подсолнечное масло за месяц подешевело на 2,4%, цена на фрукты уменьшилась на 2,2%. Также снижались цены на рис, продукты переработки зерновых, сало, молоко и сыры.

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Что касается цен на транспорт, то в целом в июне они уменьшились на 0,8%, главным образом, за счет удешевления горючего и масел на 2% за месяц (за год цены снизились на 20,3%). Транспортные услуги подорожали на 0,3%, из них цены на железнодорожный пассажирский транспорт выросли на 3,1%, автомобильный – на 0,1%, по сравнению с маем.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%. Одежда и обувь подешевели на 3%. В сфере связи цены выросли на 0,5% что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь.

Инфляция во время войны

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом исчислении. Инфляция замедлилась примерно до 15,5%. По данным НБУ, подорожание продовольственных товаров существенно замедлилось, что объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и топливо, восстановлением производственных и логистических цепей, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.

27 апреля 2023 НБУ изменил прогноз инфляции на 2023 год. Нацбанк ожидает, что в 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню.

В мае в годовом измерении инфляция замедлилась до 15,3% по сравнению с 17,9% в апреле. Повышение тарифов на электроэнергию в июне было больше, чем ожидал Национальный банк, однако это не повлияло на дальнейшее замедление инфляции: укрепление гривны на наличном валютном рынке, действие факторов предложения продовольствия, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий перевесили эффекты от повышения тарифов.

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