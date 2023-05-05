В НБУ ожидают в дальнейшем достаточно сдержанного роста доходов бюджета, а также замедления роста расходов.

В 2023 году дефицит государственного бюджета увеличится до более 26% ВВП без учета грантов в доходах, несмотря на ожидаемый возврат довоенного уровня налогообложения и усиление администрирования налогов.

Как говорится в инфляционном отчете Национального банка, увеличение дефицита будет обусловливаться прежде всего значительными затратами на обеспечение обороноспособности и ограниченную ресурсную базу вследствие оккупации части регионов, разрушения предприятий и значительной миграции.

"К тому же иссякло влияние от экономических результатов, достигнутых до вторжения, в частности рекордного урожая, что поддержало доходы бюджета прошлого года. В дальнейшем ожидается постепенное сужение дефицита - до 9,5% ВВП в 2025 году без учета грантов в доходах", - сказано в отчете.

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В Нацбанке также ожидают достаточно сдержанного роста доходов. Отмечается, что налоговые поступления будут основой этого роста благодаря оживлению экономической деятельности и потребительского спроса, сворачиванию налоговых льгот, а также все еще значительной инфляции. Гранты будут оставаться еще некоторое время важным источником доходов.

Рост расходов бюджета сейчас остается высоким, но в дальнейшем он замедлится, хотя будет сохраняться фокус на обороне и социальной сфере, а впоследствии и на послевоенном восстановлении.

"До уменьшения рисков безопасности преимущество будет предоставляться сектору обороны и безопасности, однако и в послевоенное время он будет оставаться среди приоритетных направлений расходов. Бюджетные социальные программы также будут весомым источником поддержки населения, но постепенно направление программ сместится в сторону предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ", - отметили в НБУ.

При этом международная помощь останется ключевым источником финансирования бюджетных нужд, однако будет расти и роль внутренних заимствований.

"Значительный дефицит бюджета, как и в 2022 году, стал возможным благодаря беспрецедентной международной финансовой поддержке. В I квартале 2023 года получено почти 11 млрд долл. США. Ожидается, что в 2023 году объемы международного финансирования превысят 42 млрд долл. США и дальше будут постепенно снижаться, хотя и оставаться значительными", - сообщается в отчете.

Ситуация в экономике Украины

В Национальном банке прогнозируют, что во втором квартале 2023 года экономика Украины начнет восстановление сразу на 15,9%, учитывая низкую базу второго квартала прошлого года, когда спад составил 36,9%.

Национальный банк в апреле улучшил прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%, а также ожидает, что в 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню.

Также в Нацбанке прогнозируют, что в ближайшие три года зарплаты украинцев снова начнут активно расти, хотя и только в номинальных цифрах. Это произойдет благодаря росту расходов в военной сфере и секторе безопасности, а также адаптации экономики к работе в условиях войны.

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