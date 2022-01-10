Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что введение дополнительных налогов ударит по рейтингу власти.

В Украине вероятность внедрения тотального надзора за доходами и расходами граждан, весьма высока.

Об этом, как говорится в материале Страна.ua, заявил основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

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"Во-первых, внедрение непрямых методов - это одно из требований МВФ. Во-вторых, огромная доля теневой экономики - порядка 30% или даже выше, мотивирует власти искать дополнительный инструментарий для пополнения бюджета. То есть, вероятность внедрения тотального надзора за доходами и расходами граждан, весьма высока. Другой вопрос насколько эффективно получится все это реализовать, ведь одно дело представить проект на бумаге, а другое внедрить необходимую инфраструктуру и интегрировать в нее банковскую сферу. И главное - будет ли политическая воля, что до выборов крайне сомнительно", - говорит Сергей Сароян.

В то же время, глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что введение дополнительных налогов ударит по рейтингу власти.

"Это будет сокрушительный удар по рейтингам власти, ведь по сути, хотят залезть в карман к каждому украинцу. Вряд ли на это пойдут в ближайшее время", - отмечает Пендзин.

"Косвенные методы, если их введут, ударят по карману более 90% граждан. Для власти это будет фактически политическое самоубийство", - заявил Пендзин.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя вопросы журналистов по поводу косвенных методов и законопроекта Минфина, отметил, что введение косвенных методов контроля расходов и доходов сразу же по окончанию налоговой амнистии (то есть, с сентября 2022 года) "невозможно".

"Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но, во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так - этого не будет", - заявил Арахамия.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отметил, что сейчас все говорит о планах внедрения новаций в самое ближайшее время.

"О внедрении непрямых методов контроля доходов/расходов говорят уже не первый год, подобные инициативы рассматривались ещё предыдущей властью. Но сейчас все говорит о планах внедрения новаций в самое ближайшее время. А чувствительность для многих украинцев, данной темы могут притупить за счет некого "переходного периода", - считает Забловский.

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