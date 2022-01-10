В Украине вероятность внедрения тотального надзора за доходами и расходами граждан, весьма высока.
Об этом, как говорится в материале Страна.ua, заявил основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.
Читайте такжеС украинцев не могут требовать налоги задним числом – эксперт
"Во-первых, внедрение непрямых методов - это одно из требований МВФ. Во-вторых, огромная доля теневой экономики - порядка 30% или даже выше, мотивирует власти искать дополнительный инструментарий для пополнения бюджета. То есть, вероятность внедрения тотального надзора за доходами и расходами граждан, весьма высока. Другой вопрос насколько эффективно получится все это реализовать, ведь одно дело представить проект на бумаге, а другое внедрить необходимую инфраструктуру и интегрировать в нее банковскую сферу. И главное - будет ли политическая воля, что до выборов крайне сомнительно", - говорит Сергей Сароян.
В то же время, глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что введение дополнительных налогов ударит по рейтингу власти.
"Это будет сокрушительный удар по рейтингам власти, ведь по сути, хотят залезть в карман к каждому украинцу. Вряд ли на это пойдут в ближайшее время", - отмечает Пендзин.
"Косвенные методы, если их введут, ударят по карману более 90% граждан. Для власти это будет фактически политическое самоубийство", - заявил Пендзин.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя вопросы журналистов по поводу косвенных методов и законопроекта Минфина, отметил, что введение косвенных методов контроля расходов и доходов сразу же по окончанию налоговой амнистии (то есть, с сентября 2022 года) "невозможно".
"Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но, во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так - этого не будет", - заявил Арахамия.
Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отметил, что сейчас все говорит о планах внедрения новаций в самое ближайшее время.
"О внедрении непрямых методов контроля доходов/расходов говорят уже не первый год, подобные инициативы рассматривались ещё предыдущей властью. Но сейчас все говорит о планах внедрения новаций в самое ближайшее время. А чувствительность для многих украинцев, данной темы могут притупить за счет некого "переходного периода", - считает Забловский.
Добровольное одноразовое декларирование:
- 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.
- 1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном одноразовом декларировании.
- 16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.
- Декларирование проводится с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.
- Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.
- 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.
- 8 декабря 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов.