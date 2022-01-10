Срок давности по налоговым преступлениям - 10 лет.

В Украине сущеcтвует срок давности по налоговым преступлениям и нельзя заставить украинцев платить налоги задним числом.

Об этом, как говорится в материале Страна.ua, заявил банковский юрист Александр Ярецкий.

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"Срок давности по налоговым преступлениям - 10 лет, по доначислению налогов - три года. Никакие новые законы задним числом вводиться не могут", - отметил эксперт.

Ярецкий напомнил, что в разные годы действовали разные правила налогообложения.

"Кроме того, в разные годы действовали разные правила налогообложения. Скажем, с квартиры до недавних пор нужно было платить только 1% госпошлины. Других налогов никто не требовал, сделка оформлялась официально, и считалось, что человек перед законом чист. Налоги с банковских депозитов тоже появились недавно. Почему теперь в нему вдруг должны появляться вопросы? Поэтому открутить историю на десятки лет назад вряд ли получится. Будет масса судебных исков, вплоть до ЕСПЧ, и шансы выиграть у людей очень велики", - пояснил Ярецкий.

В то же время глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что уже сейчас налоговики пытаются выбивать из людей "лишние" налоги.

"У нашей клиентки требовали доказать легальность доходов на покупку дорогого авто, которое ей на самом деле подарили. Советовали внести в декларацию 45 тысяч евро и заплатить с них налоги. Иначе грозили конфискацией машины и судами. Но пока налоговики могут разве что попортить нервы людям, так как законодательства о косвенных методах контроля расходов и доходов у нас нет", - заявил Кравец.

Добровольное одноразовое декларирование: