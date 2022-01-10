В Украине сущеcтвует срок давности по налоговым преступлениям и нельзя заставить украинцев платить налоги задним числом.
Об этом, как говорится в материале Страна.ua, заявил банковский юрист Александр Ярецкий.
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"Срок давности по налоговым преступлениям - 10 лет, по доначислению налогов - три года. Никакие новые законы задним числом вводиться не могут", - отметил эксперт.
Ярецкий напомнил, что в разные годы действовали разные правила налогообложения.
"Кроме того, в разные годы действовали разные правила налогообложения. Скажем, с квартиры до недавних пор нужно было платить только 1% госпошлины. Других налогов никто не требовал, сделка оформлялась официально, и считалось, что человек перед законом чист. Налоги с банковских депозитов тоже появились недавно. Почему теперь в нему вдруг должны появляться вопросы? Поэтому открутить историю на десятки лет назад вряд ли получится. Будет масса судебных исков, вплоть до ЕСПЧ, и шансы выиграть у людей очень велики", - пояснил Ярецкий.
В то же время глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что уже сейчас налоговики пытаются выбивать из людей "лишние" налоги.
"У нашей клиентки требовали доказать легальность доходов на покупку дорогого авто, которое ей на самом деле подарили. Советовали внести в декларацию 45 тысяч евро и заплатить с них налоги. Иначе грозили конфискацией машины и судами. Но пока налоговики могут разве что попортить нервы людям, так как законодательства о косвенных методах контроля расходов и доходов у нас нет", - заявил Кравец.
Добровольное одноразовое декларирование:
- 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.
- 1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном одноразовом декларировании.
- 16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.
- Декларирование проводится с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.
- Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.
- 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.
- 8 декабря 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов.