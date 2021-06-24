Курс гривни к евро ослаб до 32,79 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 25 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,79 грн/евро, то есть гривня ослабла также на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на завтра

100 USD США – 2745,89 (24 июня – 2727,37)

100 EUR – 3279,28 (24 июня – 3260,03)

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Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,53/27,56 грн/долл., к евро – на уровне 32,90/32,94 грн/евро.

Курс в предыдущий рабочий день

Национальный банк Украины на четверг, 24 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий