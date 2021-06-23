Несмотря на уменьшение спроса на валюту в период ежемесячных налоговых платежей и вероятный прирост инвестиций нерезидентов по итогам аукциона, давление на курс гривни будет сохраняться.

На текущей неделе давление на курс гривни будет сохраняться под влиянием высокой ликвидности в банковской системе, и она будет колебаться в коридоре 27-27,5 грн/долл.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

«На этой неделе ситуация на валютном рынке останется под влиянием высокой ликвидности в банковской системе и поведения нерезидентов на рынке ОВГЗ. В целом, несмотря на уменьшение спроса на валюту в период ежемесячных налоговых платежей и вероятный прирост инвестиций нерезидентов по итогам аукциона, давление на курс гривни будет сохраняться», - сказано в сообщении.

Читайте такжеДоллару прогнозируют рост на этой неделеЭксперты отмечают, что коррекцию курса в сторону ослабления гривни на прошлой неделе вызвали такие факторы, как выплаты по ОВГЗ, расходы бюджета, кредиты рефинансирования НБУ накануне, а также неизменность учетной ставки Нацбанка.

«Все эти факторы обусловили коррекцию курса и даже интервенции НБУ по продаже валюты в четверг. Влияние этих факторов будет сохраняться и на этой неделе, добавляя давление на гривню», - говорится в еженедельнике.

Отмечается, что в прошлую среду ситуация на валютном рынке окончательно развернулась. Ключевой причиной такого движения и ослабления гривни стало увеличение спроса на валюту после значительного притока гривневой ликвидности в банковской системе, вызванного бюджетными расходами. Они активизировались еще в конце предыдущей недели, но в прошлую среду ускорились из-за погашения ОВГЗ, и в целом за минувшую неделю сумма притока средств из бюджета составила 15,3 млрд грн.

«Изменение баланса на валютном рынке даже заставило НБУ в четверг продать 20 млн долл., чтобы уменьшить давление спроса на курс и снизить амплитуду колебаний. Так, за неделю гривня ослабла на 1,1%, до 27,27 грн/долл.», - отмечают эксперты.

Официальный курс валют в Украине 23 июня

Национальный банк Украины на среду, 23 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,31 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий