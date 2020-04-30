Гривня продолжает укрепляться: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 30 апреля: 100 USD – 2697,14 гривни; 100 EUR – 2924,24 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2697,14 (29 апреля – 2704,85)

100 EUR – 2924,24 (29 апреля – 2942,74)

На межбанковском валютном рынке Украины в среду, 29 апреля, к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,96/26,99 гривни/доллар, к евро – 29,26/29,29 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 29 апреля, снизилась на 5 копеек - до 27,25 гривни за доллар, а стоимость евро по сравнению с предыдущим днем также снизилась на 5 копеек - до 29,60 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 29 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд выросла к доллару - на этот раз на 5 копеек.