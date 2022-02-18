Курс гривни к евро установлен на уровне 32,20 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 21 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,34 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,20 грн/евро. Таким образом, гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,35/28,37 грн/долл., к евро - на уровне 32,20/32,22 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 18 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,30 грн/долл., то есть гривна ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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